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Dünya

Yeni Zelanda'da korona virüsünden ilk ölüm

Yeni Zelanda'da korona virüsü nedeniyle 70 yaşlarındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede ilk can kaybı yaşandı.

IHA29 Mart 2020 Pazar 10:28 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:37
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Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Yeni Zelanda’da ilk can kaybı yaşandı. Hayatını kaybeden hastanın yoğun bakımda tedavi gören 70 yaşlarındaki bir kadın olduğu açıklandı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise 514 olarak açıklandı.

Korona virüsü nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilen Yeni Zelanda’da Başbakanı Jacinda Ardern, yaşanan can kaybı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Ülke genelinde korona virüsüyle mücadelenin 3. seviyeye çıktığını hatırlatan Ardern, "Bugün çok üzücü bir gün. Alarm seviyemizi 3’e yükselttik ve 48 saat içinde 4’üncü seviyeye geçeceğiz" dedi.

Halka seslenen Ardern, "Bu virüsün yayılmasını durdurmak için neden bu kadar güçlü önlemler aldığımızı şimdi daha iyi anlayabilirsiniz. Kişilerle temasa geçmeden en basit görevlerde rol oynayabilirsiniz. Evde kalın. Zinciri kırın ve hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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