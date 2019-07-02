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Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, tek kullanımlık poşetlere getirilen yasağa ilişkin, 'Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır. Böylece deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar ve deniz memelileri daha az etkilenir.' değerlendirmesinde bulundu.

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Çevre Bakanı Sage, geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı"nın 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesiyle ilgili Çevre Bakanlığının resmi sayfasından açıklamada bulundu.

Söz konusu yasakların, "daha sağlıklı okyanuslara ve doğaya yardım etmek için bir adım" olduğunu vurgulayan Bakan Sage, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır. Böylece deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar ve deniz memelileri daha az etkilenir." ifadelerini kullandı.

Yasakla birlikte Yeni Zelanda'da geri dönüşümün teşvik edilmesinin planlandığını hatırlatan Bakan Sage, "Bu, Yeni Zelanda'nın atık sorunlarıyla mücadelede bir adım. Yeniden kullanılabilir çantalarını almayı hatırlayan Yeni Zelandalılar, her yıl onlarca, milyonlarca tek kullanımlık plastik poşetin atık olmasını engelleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yasağın ihlal edilmesi durumunda, marketlere 67 bin dolara kadar para cezası verilecek.

- DÜNYADAKİ PLASTİK POŞET UYGULAMALARI

İlk kez 2002'de Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağının en katı olduğu ülke, Kenya. Kenya'da 2017'de yürürlüğe giren uygulamaya göre, plastik poşet kullanan, üreten ya da satanlar 4 yıla kadar hapis ya da 38 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede naylon poşet kullanımına yönelik düzenleme bulunurken, Türkiye, Avustralya, Tayvan, Kolombiya, Mozambik ve Güney Afrika'da plastik poşetler ücretli satılıyor. Her yıl dünyada bir trilyondan fazla plastik poşet üretiliyor ve yaklaşık 8 milyon metrik ton plastik poşet, okyanusları kirletiyor. Bu geçen her bir dakikada, bir kamyon plastik atığın sulara boşaltılması anlamına geliyor.

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