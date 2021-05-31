Yeni Zelanda'da sel felaketi

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:38

Yeni Zelanda yetkilileri, bazı bölgelerde 40 santimetre yüksekliği bulan su seviyesi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini, ordunun da katıldığı tahliye çalışmalarında 50'den fazla kişinin askeri helikopterle kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, sel felaketinin başlangıcından bu yana yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

Bölgede sele kapılarak kaybolan kişilerin bulunduğunu ifade eden yetkililer, muhtemel kayıp ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in incelemelerde bulunmak üzere bölgedeki Christchurch kentini ziyaret edeceği belirtildi.