Yeni Zelanda'daki Kovid-19 yasakları uzatıldı

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 09:12 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:12

Başbakan Ardern, başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni Kovid-19 vakaları ve virüsün yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 3'ü Wellington'da olmak üzere 11 yeni Koivd-19 vakası kaydedildiğini belirten Ardern, Avustralya'nın Sydney kentinden gelen bir kişiyle bağlantılı olan Delta varyantının boyutunu hala bilmediklerini söyledi.

Bu nedenle Auckland'a yürürlükteki 4'üncü seviye yasakların, ülke genelini kapsayacak şekilde 23 Ağustos gece yarısına kadar uzatıldığını bildiren Ardern, "Hala test yaptırması gereken çok sayıda yakın temaslıyı bekliyoruz. Delta varyantının tam ölçeğini henüz bilmiyoruz. Bütün bunlar bize temkinli olmaya devam etmemiz gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da 17 Ağustos'ta 1 kişiye Kovid-19 teşhisi konulması üzerine 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek dördüncü seviyedeki yasaklar kapsamında "tam kapanma" uygulamasına gidilmişti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, Kovid-19 salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 968 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki toplam 69 aktif vakadan biri hastanede tedavi görüyor.