İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0963
  • EURO
    6,8234
  • ALTIN
    324.405
  • BIST100
    112472
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya yeniden Afrika'nın en büyük ekonomisi oldu
Dünya

Nijerya yeniden Afrika'nın en büyük ekonomisi oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ekonomik durgunluk süreci yaşanırken Nijerya bölgenin en büyük ekonomisi olma özelliğini yeniden kazandı.

AA05 Mart 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 17:09

Nijerya basınının haberine göre, kıtanın en büyük ekonomisi olarak tanımlanan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ekonomisi 2 yıldır resesyon sürecini yaşarken Nijerya bu periyottaki pozitif verileriyle dikkati çekti.

Nijerya'nın gayri safi yurtiçi hasılası 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 2,55 büyüdü. Bu oran 2016 yılından bu yana yaşanan en büyük artış olarak değerlendirildi.

Ülkenin yıllık büyüme oranlarında da artış gözlendi. 2018 yılı büyümesi yüzde 1,91'de kalırken 2019 yılı büyümesi yüzde 2,27'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gayri safi yurtiçi hasılası 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8, dördüncü çeyreğinde yüzde de 1.4 küçüldü.

Nijerya, 2014 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni geçerek Afrika'nın en büyük ekonomisi olmuştu.

İzmir Adliyesi'nde aramalarda bulunan suç aletleri sergileniyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.