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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Yeniden silahlanma yarışına başlamaya hazır değiliz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) tek taraflı olarak feshetmek istediklerini duyurması hakkında, “INF anlaşmasını kurtarmak için hala şansımız var, yeniden silahlanma yarışına başlamaya hazır değiliz” dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) tek taraflı olarak feshetmek isteğini değerlendirdi. Nükleer silahsızlanma konusunda INF anlaşmasının önemli bir yer tuttuğunu belirten Maas, ABD’nin bu tavrının uluslararası arenada kaygıyla karşılandığını vurguladı. Anlaşmanın devam etmesi gerektiğini ifade eden Maas, “INF anlaşmasının devamı için tüm diplomatik yolları kullanarak mücadele etmek istiyoruz. Konuyu NATO'nun gündemine taşımaya, anlaşmanın taraflarından Rusya ile görüşmeye hazırız. Yeniden silahlanma yarışına başlamaya hazır değiliz" dedi.

Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği iddiaları hakkında da konuşan Bakan, bu iddiaların yıllardır ortaya atıldığını öte yandan ihlal konusunda yeterli bir delilin de bulunmadığını belirtti.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 500 ile 5 bin 500 kilometre menzili olan ve karadan fırlatılan tüm güdüm füzelerin alınmasını, üretilmesini ya da test edilmesini yasaklıyor. 

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