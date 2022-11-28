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Dünya

Yer: ABD! Asılı kaldı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery köyünde küçük bir uçak, yüksek gerilim hattında asılı kaldı. İtfaiye ekipleri, yerden yaklaşık 100 metre yüksekteki gerilim hattına takılan uçağın içinde bulunan iki kişiyi kurtarmak için kurtarma operasyonu düzenledi.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 09:44 - Güncelleme:
Yer: ABD! Asılı kaldı
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ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.

Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.

Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı.

Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

  • küçük uçak
  • yüksek gerilim hattı

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