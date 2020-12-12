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Dünya

Yer: Hindistan! İşçiler elektronik üretim fabrikasını yağmaladı

Hindistan'da elektronik üretim fabrikası çalışanları ağır çalışma şartları ve düzgün ödenmeyen maaşlar nedeniyle işyerini yağmaladı.

DHA12 Aralık 2020 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:25
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Hindistan’ın Karnataka eyaletine bağlı Narsapura’daki ünlü markalarında da bulunduğu elektronik aletlerin üretiminin gerçekleştiği tesiste işçilerin büyük bir bölümü ağır çalışma şartları ve düzgün ödenmeyen maaşlar nedeniyle greve gitti.

FABRİKA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Narsapura'da faaliyet gösteren elektronik aletlerin üretiminin olduğu fabrika savaş alanına dönerken, aylardır maaş alamadıklarını iddia eden işçiler, fabrika yönetimine kaşı sloganlar attı. Şirket tarafından işçilere yönelik atılmayan adım nedeniyle yüzlerce çalışan fabrikadaki ürünleri ve otoparktaki araçları yağmaladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, protestocuları dağıtmak için zaman zaman coplarla müdahale etti.

EYALET YETKİLİLERİNDEN KINAMA

Karnataka Eyalet Başbakan Yardımcısı Dr. C. Ashwathnarayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayı şiddetle kınadı. Kimsenin kanunu kendi eline almaması gerektiğini ifade eden Ashwathnarayan, durumun kontrol altına alınması için tüm önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirtti. Ashwathnarayan tüm çalışanların haklarının gerektiği gibi korunmasını ve ücretlerin ödenmesini sağlayacaklarını da ifade etti.

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