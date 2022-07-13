Yerde 1 dolar buldu dokununca hastanelik oldu! Şoke eden olay

Lexington, Kentucky'den Renee ve kocası Justin, Pazar günü iki çocuğuyla birlikte Dallas'ta bir iş konferansına gidiyorlardı. Bellevue'de Highway 70'de McDonald's'da durdular.

Renee, "İçeri girerken yerde asılı duran bir dolar vardı, bu yüzden hiçbir şey düşünmeden onu aldım." dedi.

Doları aldıktan sonra vücudunun 10 dakika içinde uyuştuğunu söyleyen kadın, bayılmadan önce zar zor konuşabildiğini ve zor nefes alabildiğini söyledi.

Kadının yanındaki eşi Justin Parsons, "Bir süre hiçbir şey söylemedi, sonra 'Justin, üzgünüm. Seni seviyorum.' dedi ve sonra konuşmayı bıraktı." dedi.

1 DOLAR NEFESİNİ KESTİ! HERKES ŞAŞTI KALDI

St. Thomas Ascension Hastanesi'ne giden çift, burada yaptıkları testler sonucunda, esas şikayetin kazara aşırı dozda uyuşturucu olduğunu öğrendiler.

Renee ve Justin, yerden aldıkları doların fentanile bulanmış olabileceğini iddia etse de, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde bir fentanil uzmanı olan Dr. Rebecca Donald, bu konuda pek emin olamadı.

Dr. Donald, "Bence bu bayanın sistemine giren maddenin, sahip olduğu semptomlara dayanarak fentanil olması pek olası değil." dedi.

Sadece temasla bir uyuşturucu maddenin bedene giremeyeceğini söyleyen Donald, "Yanlışlıkla burnunu ovuşturdu ve bu ilacı burnuna çektiyse veya parmaklarını ağzına sürdüyse ya da gözlerini ovuşturduysa, reaksiyon göstermesi çok daha olasıdır." dedi.

Donald, ilacın aerosol haline gelebileceğini ve solunabileceğini söyledi.

Donald, insanların tıbbi geçmişinin veya ilaçlara olan hassasiyetinin de, semptomlara katkıda bulunabileceğini söyledi. Bununla birlikte, herhangi bir şeye sürülen fentanilin bir güvenlik tehdidi olduğunu ve hayati tehlikeye neden olabileceğini söyledi.

Renee Parsons ise, "Bildiğim şey nasıl hissettiğim, ne olduğu. Bu uydurulamaz." dedi

Polis yeterli test yapılmadığını, yine de doların her ihtimale karşı imha edileceğini söyledi.

Star Gazetesi