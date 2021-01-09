Yerden yere vurup paraların hesabını sordu: Macron'un beceriksizliği

star.com.tr 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:35 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:35

Marsden, ülkedeki pandemi süreciyle ilgili kamele aldığı makalede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ömrünü devletin gücüne inanarak geçirdiğini, ancak bu kriz döneminde aşının dağıtılması için özel sektörden yardım almak zorunda kaldığını belirterek, bunun büyük bir lojistik başarısızlık olduğu söyledi.



Macron'un Fransa'nın seçkin ve son derece seçici Ecole Nationale d'Administration School tarafından şekillendirilmiş bir teknokrat olduğunu belirten Marsden, 'Bu okulun mezunları, özellikle Fransız devletinde yönetim ve liderlik pozisyonlarında hizmet vermeye mahkumdur. Biri, Macron'un devletin gücünü iyilik için kullanmaya gerçekten inandığı izlenimine kapılıyor. Yine de, Covid-19 salgını sırasında sözde müthiş sistemde, hiçbir şeyin reklamı yapıldığı gibi çalışmadığını keşfetti.' ifadelerini kullandı.

Fransa'nın dünyadaki en yüksek sosyal güvenlik vergi oranlarından birine sahip olduğunu ve bu fonların teorik olarak sağlık sistemini finanse etmesi gerektiğini belirten Marsden, salgının bu paranın devlet tarafından nasıl harcandığının ve Fransızların paralarının karşılığını alıp almadığının kanıtı olduğunu ifade etti.

Marsden'e göre, sosyal güvenlik vergilendirmesi ile hükümetin Covid-19 krizinde sağladığı sağlık hizmeti arasında doğru orantılı bir ilişki varsa, Fransız devleti ülkelere göre ulusal performans sıralamasında en üst sırada yer almalıydı.

BAŞARISIZLIĞIN BEDELİNİ HALKA ÖDETMEYE HAKKI YOK

Hükümetin, aldığı yüksek vergilerle sağlam bir sağlık sistemi kurmak yerine, ülkeyi 3. kez kısıtlamalara kadar getirdiğini belirten Marsden, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hükümetin, Fransızların zorlukla kazandıkları kazançlarının orantısız bir şekilde alarak finanse ettiği bir sistemin yetersizliğinin bedelini, halka ödetmeye hakkı yok. Salgının ilk kez vurduğu mart ayında, maske eksikliği nedeniyle ilk iki ay boyunca Fransızları 'günde sadece 1 saat dışarı çıkabilecek' şekilde eve kilitlediler. Şimdi bir kez daha, nihayetinde yaşanan süreç ve Fransız ekonomisinin normale dönmesini sağlayacak aşıların mevcudiyetine rağmen Fransız halkı, hükümetlerinin neden beklenebilecek mükemmellik düzeyine ulaşamadığını sorguluyor.

8 Ocak itibariyle, 67 milyon nüfusa sahip Fransa'nın tamamında 45 bin 500 kişinin aşılandığını belirten Marsden, Kanada'nın batı kıyısındaki 5 milyon nüfuslu eyaleti Britanya Kolombiyası'nda 41 bin 64 doz aşı yapıldığını ifade etti.

MACRON KENDİNİ SAVAŞ DÖNEMİ LİDERLERİYLE KARŞILAŞTIRIYOR AMA...

Marsden, Macron'un pandemi krizi sürecinde kendini bir 'savaş zamanı liderleriyle karşılaştırdığını, ancak sağlık sistemindeki yetersizliğin ve lojistik başarısızlığın, ön cephede mermisiz kalmaya eşdeğer olduğunu söylüyor.

Marsden, Fransa Cumhurbaşkanının özellikle lojistik konusundaki başarısızlığına savaş dönemi liderlerinin ağzıyla cevap verdi.

"Amatörler taktikleri tartışır: profesyoneller lojistiği tartışır." (General Napolyon Bonaparte)

"Savaşların, kampanyaların öncelikle lojistik yüzünden kazanıp kaybedildiğini kanıtlamakta zorlanmayacaksınız." (Amerikan Generali ve eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower)

"Beyler, iletişimini, tedarikini ve taktiklerini bilmeyen subay tamamen işe yaramaz." (General George S. Patton)

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