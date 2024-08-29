Yeryüzü Doktorları yaşam nöbetinde

Dünya Sağlık Örgütü 25 yıl aradan sonra ilk kez ortaya çıkan çocuk felcinin halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu açıklayarak acil bir şekilde aşının temin edilmesi gerektiğini bildirdi. Savaş ve çatışma ortamında abluka altında kalan Gazze'ye yardımlar ulaşmakta zorlanırken Yeryüzü Doktorları, krizin başladığı ilk günden beri insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dernek, sağlık sistemini desteklediği bölgede yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak Gazzelilerin yanında yaşam nöbeti tutuyor.

EL AKSA HASTANESİNİN TAHLİYESİ İSTENDİ



34 hastanenin hizmet dışı kaldığı Gazze'de, yalnızca 2 hastane tam kapasite hizmet verebiliyorken orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılması kararı alındı. Bölgede hizmet veren tek hastane olan El Aksa Hastanesinin tahliyesi istendi. Daha önce şehrin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesi'ne yapılan benzer çağrılar ve ardından gelen saldırılar, El Aksa Hastanesi'nin de benzer bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Yeryüzü Doktorları'nın da görev yaptığı El Aksa Hastanesinin tahliyesine başlanırken derneğin sağlık ekibi her şeye rağmen hastanede sağlık hizmetlerine ve yaralıların tedavisine devam ediyor. Saldırıların başladığı günden beri Gazzelilere aralıksız yardım ulaştıran Yeryüzü Doktorları, bölgede 4 farklı hastanede yaralılara tedavi hizmeti vererek temel sağlık hizmetlerini destekliyor.

GAZZE'DE TIBBİ VE MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ ARTIYOR



İnsani yardım ihtiyacının her geçen gün arttığı ve tüm altyapı sistemlerinin çöktüğü Gazze'de Yeryüzü Doktorları tıbbi ve medikal malzeme desteği de sağlamaya devam ediyor. Refah Sınır Kapısı kapatılana kadar Mısır'dan ulaştırdığı yardımları Ürdün üzerinden göndermeye devam eden dernek, sağlık hizmetleri için gerekli malzemelerin bölgeye girişini sağlıyor. Aynı zamanda Gazze'deki ekiplerinden gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlanan ve hayati önem taşıyan medikal malzemeleri bölgede hizmet verebilen hastanelere ve sağlık çalışanlarına ulaştırıyor. En acil ihtiyaçların giderilmesi için durmadan çalışan Yeryüzü Doktorları, insani yardımların yanı sıra bölgedeki görevli sağlık çalışanlarına maddi destek vererek sağlık sistemine de katkı sağlıyor. Ayrıca kadınlara ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürüten ekip savaşın yıkıcı etkisini azaltmak için mücadele veriyor.

Ateşkesin ya da kalıcı barışın sağlanması durumunda orta ve uzun vadede sağlık altyapının kalkınmasını hedefleyen Yeryüzü Doktorları, tam teşekküllü sağlık merkezleri kurmayı planlıyor. Bugüne kadar 240 binden fazla insana acil müdahale ve ameliyat hizmeti sunan dernek, toplamda 540 binden fazla Gazzelinin yanında olurken bölgede barış sağlanana ve ihtiyaç son bulana kadar yaraları sarmaya devam edecek.