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Dünya

Yeşil ekonomiyi geçiş! Danimarka ile Endonezya'dan kritik anlaşma

Danimarka ile Endonezya, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini artırmayı amaçlayan bir çift anlaşmaya imza attı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:02
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Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, resmi ziyaret için geldiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Kofod, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın daha yeşil ve sürdürülebilir olmasını istediklerini ifade ederek, "İklim değişikliğiyle mücadele çabalarımızı ikiye katlayan ve elektrikte yenilenebilir enerjiyi teşvik eden yeni bir enerji platformu başlatıyoruz." dedi.

Marsudi de "Sürdürülebilir büyüme artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Bu nedenle, sera gazı emisyonunu azaltmak için uzun süredir devam eden iş birliğimizi görmekten çok mutluyum." diye konuştu.

İki bakan, imza altına alınan anlaşmaların Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini içerdiğini ve enerji, atık yönetimi, gıda ve tarım alanlarında iş birliğini genişletmenin yanı sıra döngüsel bir ekonomi inşa etmeye odaklandığını kaydetti.

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