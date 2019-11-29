Yeşil Kaya Müzesi'ni soyan hırsızları ihbar eden kişilere yarım milyon Euro ödül verilecek Avrupa'nın en önemli ve büyük hazinelerinden birisine ev sahipliği yapan Almanya'nın Dresden kentindeki 'Grünes Gewölbe' (Yeşil Kasa) Müzesi'ni soyan hırsızları ihbar eden kişilere yarım milyon Euro ödül verilecek.