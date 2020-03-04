Yeşiller Grubu, AB'yi sınırdaki ''iç savaşa benzer görüntüler'' konusunda uyardı

AA 04 Mart 2020 Çarşamba 20:49 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 20:49

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Yeşiller Grubu'nun Göç Politikası Sözcüsü Erik Marquardt, AB İçişleri Bakanlarının Türkiye-Yunanistan sınırındaki krizle ilgili toplantısı öncesi yazılı açıklama yaptı.

AB'nin sınırdaki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için her şeyi yapması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu kolayca çözülebilecek bir sorun ancak AB üyeleri orantısız panik ve insanlık dışı tedbirlerle karşılık veriyor." değerlendirmesine yer verildi.

AB İçişleri Bakanlarının insani yardım yapılması ve sığınmacıları kabul etmek için kotalar belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerdeki söylem, Türk-Yunan sınırında iç savaşa benzer görüntüleri akla getirdi. Sığınmacılara, yardım kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik saldırılar, Türkiye Cumhurbaşkanının AB karşıtı propagandası için bir hediye. İnsan hakları ve kanunları, AB'nin temelini oluşturuyor ve iltica hakkı AB hukukunda yer alıyor. AB İçişleri Bakanlarını birçok ülkenin sığınmacıları almasına ilişkin teklifi kabul etmeye çağırıyoruz."

AB, ÜYESİ YUNANİSTAN'IN MÜLTECİLERİ ÖLDÜRMESİNE SESSİZ KALDI



Türkiye'nin sınırları açmasının ardından, sığınmacılar Yunanistan sınırına yönelmişti. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde şimdiye kadar en az 2 sığınmacı vurularak öldürülmüştü. Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin sığınmacıları taşıyan botlara ateş açtığı görüntülenmişti.

AB, sığınmacıların öldürülmesine rağmen insan ve iltica haklarının ihlaline ilişkin değerlendirmede bulunmaktan kaçınmıştı.