12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3131
  • 6,0697
  • 222.034
  • 102.271
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, yurt dışına yılda 15 milyar dolar değerinde silah satıyor

Rusya, son üç yılda yurt dışına yılda 15 milyar dolar değerinde silah sattığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitry Shugayev yaptığı açıklamada, "Rusya, son üç yılda yurt dışına yılda 15 milyar dolar değerinde silah satmakta. Son üç yıl boyunca yıllık satış hacmimiz değişmedi." dedi
 
Shugayev, silah ihracatının yüzde 50'den fazlasını oluşturan ana ürünlerin havacılık ekipmanları olduğunu belirtti.
 
Türkiye, 2017 yılı sonunda Rusya ile 4 adet S-400 orta menzilli hava savunma sistemi alımı için anlaşma imzalamış, füzelerinin değerinin 2.5 milyar dolar olduğu ifade etmişti.
 
2019 yılı başında konuyla ilgili açıklama yapan Rusya'ya ait silah şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, S-400 füzelerinin bu yıl Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı Acar partiden istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı Acar partiden istifa etti

Ankara'da BM ile kritik Suriye zirvesi

Ankara'da BM ile kritik Suriye zirvesi

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

Yahudi karşıtı tasarının ardından ülkeye ziyaretini iptal etti

Yahudi karşıtı tasarının ardından ülkeye ziyaretini iptal etti

Rusya rakamları açıkladı: Son üç yılda değişiklik olmadı

Rusya rakamları açıkladı: Son üç yılda değişiklik olmadı

CHP-İP arasındaki ittifakta 'Tunç Soyer' krizi

CHP-İP arasındaki ittifakta 'Tunç Soyer' krizi

'Dikkatimizi sirk yöneticisi Trump üzerinde yoğunlaştıracağız'

'Dikkatimizi sirk yöneticisi Trump üzerinde yoğunlaştıracağız'
 

POPÜLER HABERLER

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA