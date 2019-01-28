Rusya, yurt dışına yılda 15 milyar dolar değerinde silah satıyor

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitry Shugayev yaptığı açıklamada, "Rusya, son üç yılda yurt dışına yılda 15 milyar dolar değerinde silah satmakta. Son üç yıl boyunca yıllık satış hacmimiz değişmedi." dedi

Shugayev, silah ihracatının yüzde 50'den fazlasını oluşturan ana ürünlerin havacılık ekipmanları olduğunu belirtti.

Türkiye, 2017 yılı sonunda Rusya ile 4 adet S-400 orta menzilli hava savunma sistemi alımı için anlaşma imzalamış, füzelerinin değerinin 2.5 milyar dolar olduğu ifade etmişti.

2019 yılı başında konuyla ilgili açıklama yapan Rusya'ya ait silah şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, S-400 füzelerinin bu yıl Türkiye'ye teslim edilmeye başlanacağını açıklamıştı.