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Dünya

Yıldırım düşmesi sonucu 48 saatte 22 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu son 48 saatte 22 kişinin öldüğü bildirildi.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Yıldırım düşmesi sonucu 48 saatte 22 kişi hayatını kaybetti
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Husilere ait SABA haber ajansı, Husilere bağlı Acil Durum Müdahale ve Sel Hasarı Yüksek Komitesi Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Ammar el-Harib'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

BU YIL 160 KİŞİ ÖLDÜ

Harib, son iki günde yıldırım düşmesi sonucu 22 kişinin öldüğünü, yıl başından bu yana ölenlerin sayısının ise 160'a ulaştığını dile getirdi.

Harib, can kayıplarını önlemek için çok yağmur alan bölgelere paratoner yerleştirilmesi gibi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yemen'de ağustos ayının başından bu yana birçok kentte meydana gelen sel ve buna eşlik eden yıldırımlar nedeniyle yaklaşık 210 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı belirtiliyor.

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