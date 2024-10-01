İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2139
  • EURO
    37,8903
  • ALTIN
    2927.61
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yıllar sonra ilk temas mümkün! Almanya Başbakanı'ndan Rusya hamlesi
Dünya

Yıllar sonra ilk temas mümkün! Almanya Başbakanı'ndan Rusya hamlesi

Alman basınında yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un iki yıl aradan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi düşündüğü aktarıldı.

AA1 Ekim 2024 Salı 18:47 - Güncelleme:
Yıllar sonra ilk temas mümkün! Almanya Başbakanı'ndan Rusya hamlesi
ABONE OL

Alman Die Zeit gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde, Scholz'un yaklaşık iki yıl sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temasa geçmeyi düşündüğü ifade edildi.

Kasımda, Brezilya'da yapılacak G20 toplantısı öncesinde böyle bir telefon görüşmesinin yapılabileceği aktarılan haberde, ancak henüz böyle bir görüşme için talepte bulunulmadığı kaydedildi.

En son aralık 2022'de Putin ile telefonda görüşen Scholz, daha sonraki dönemde birkaç kez Putin ile görüşebileceğini ifade etmesine rağmen bu görüşme gerçekleşmemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.