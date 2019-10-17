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Yıllarca kıyameti beklediler

Hollanda’da bir adam ve 6 çocuğunun, ‘dünyanın sonu geldi’ diye 9 yıldır çiftlik evinin bodrumunda yaşadıkları ortaya çıktı. 

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Hollanda’nın Ruinerwold köyünde dünyanın sonunun geldiğine inan bir adam ile 6 çocuğunun 9 yıldır çiftlik evinin bodrumunda yaşadıkları belirlendi.Olay, eskimiş giysileri ve birbirine karışmış saçı sakalıyla 25 yaşındaki bir adamın köydeki kafeterya sahibine gelerek yardım istemesi ile ortaya çıktı. Kafeterya sahibinin ihbarı üzerine eve giden polis, evin oturma odasında bir dolabın arkasında bodruma giden gizli bir yol buldu. Polisler bodrum katta dünya ile ilişkileri kesilmiş 58 yaşındaki baba ve 16 ila 25 yaş arasındaki 6 çocuğunu buldu.

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Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, dünyanın sonunun geldiğine inandıkları ve bu yüzden evin bodrumundan çıkmadıkları öğrenildi. Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi. Ailenin dünyada kendilerinden başka insan olup olmadığına dair ise hiçbir bilgilerinin olmadığı belirtildi.

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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