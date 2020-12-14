Yıllardır Ermenistan'da esir tutuluyorlardı! Azerbaycanlılar serbest bırakıldı

AA 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:14 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:14

Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşının da aralarında bulunduğu bazı esirlerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.

Ermenistan'da 6 yıldır esir tutulan iki sivil Azerbaycan vatandaşı Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev'in de serbest bırakılanlar arasında bulundukları ve uçakla Bakü'ye ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi yer almadı.

Azerbaycan vatandaşı Esgerov, Guliyev ve Hasan Hasanov 2014'te, o dönemde Ermenistan'ın işgali altındaki Kelbecer'e gitmiş, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek istemişti.

Üç Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin almıştı. Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.