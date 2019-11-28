Yıllık 236 bin TL maaşla köpek bakıcısı ilanı
İngiltere’nin başkenti Londra’nın en lüks semtlerinden Kensington’da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa Golden Retriever cinsi köpeklerine bakıcı bulmak için bir internet sitesine ilan verdi.
Bu durumda işe alınacak kişi ayda yaklaşık net 2 bin 100 sterlin (Yaklaşık 15 bin 500 TL) kazanacak. İlanda, 6 katlı evde yaşadıklarını ve sürekli seyahat ettikleri için köpeklerine tam zamanlı bir bakıcı aradığını belirten çiftin hayvan bakıcısından bekledikleri özellikler ise, köpekleri tutkuyla sevmek, ev bakımında tecrübesi olmak, yemek yapmayı bilmek Sportif ve aktif olmak şeklinde sıralanıyor. İlana göre işe alınacak kişi Pazartesi-Cuma çalışacak. Aynı evde kalacak. Gerekmesi durumunda ara sıra hafta sonları da çalışabilecek. İngiltere’de yıllık asgari ücret 15 bin 670 sterlin.
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