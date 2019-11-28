17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7822
  • 6,3707
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yıllık 236 bin TL maaşla köpek bakıcısı ilanı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en lüks semtlerinden Kensington’da yaşayan bir çift, yılda 32 bin sterlin (Yaklaşık 236 bin TL) maaşa Golden Retriever cinsi köpeklerine bakıcı bulmak için bir internet sitesine ilan verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu durumda işe alınacak kişi ayda yaklaşık net 2 bin 100 sterlin (Yaklaşık 15 bin 500 TL) kazanacak. İlanda, 6 katlı evde yaşadıklarını ve sürekli seyahat ettikleri için köpeklerine tam zamanlı bir bakıcı aradığını belirten çiftin hayvan bakıcısından bekledikleri özellikler ise, köpekleri tutkuyla sevmek, ev bakımında tecrübesi olmak, yemek yapmayı bilmek Sportif ve aktif olmak şeklinde sıralanıyor. İlana göre işe alınacak kişi Pazartesi-Cuma çalışacak. Aynı evde kalacak. Gerekmesi durumunda ara sıra hafta sonları da çalışabilecek. İngiltere’de yıllık asgari ücret 15 bin 670 sterlin. 

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

İranlı Pehlevi'nin esrarengiz cinayetle ilgili yeni gelişme!

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Devlet Başkanı itiraf etti! İnterpol beni arıyor

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan caniler yakalandı

Konsolosluğu yaktılar! Sert cevap gecikmedi

Konsolosluğu yaktılar! Sert cevap gecikmedi

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı

Trump'tan ilginç 'Rocky' paylaşımı
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler

Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası: Amfibi piyadeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA