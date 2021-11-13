Tayvan'ın Hualien Şehrinde görev yapan polis memuru Wang te-lin, kırmızı ışıkta geçen bir motosiklet sürücüsünün, düzensiz araç kullandığını fark etti.
Harekete geçen polis, Liu adındaki 71 yaşındaki adamı durdurdu, ancak Liu alkolmetre testini reddetti ve polisle tartışmaya başladı. Sarhoş adamın 'yüksek yerlerdeki' tanıdıklarıyla tehditler savurduğu iddia edildi.
Polis Liu'yu araca bindirmek isterken, yaşlı adamın kaldırıma çarparak yola düştüğü belirtildi.
Yere basında yer alan haberlere göre, polis memuru adamı zapt edip aracına bindirmeye çalışırken, sarhoş adam polisin başparmağını aniden ısırdı ve arabaya tükürdü.
Parmağı şans eseri kopmayan memur, faili toparlayıp karakola götürmeyi başardı ve ardından başparmağının yeniden dikilmesi için hastaneye koştu.