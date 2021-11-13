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Dünya

Yine alkol etkisi... 71 yaşındaki sarhoş adam polisin parmağını ısırdı

Tayvan'ın Hualien kentinde polis memuruyla tartışan sarhoş bir adam, polis memurunun parmağını ısırdı. Polisin parmağını neredeyse koparmaya çalışan adam, gözaltına alındı.

star.com.tr13 Kasım 2021 Cumartesi 09:51 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:23
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Tayvan'ın Hualien Şehrinde görev yapan polis memuru Wang te-lin, kırmızı ışıkta geçen bir motosiklet sürücüsünün, düzensiz araç kullandığını fark etti.

Harekete geçen polis, Liu adındaki 71 yaşındaki adamı durdurdu, ancak Liu alkolmetre testini reddetti ve polisle tartışmaya başladı. Sarhoş adamın 'yüksek yerlerdeki' tanıdıklarıyla tehditler savurduğu iddia edildi.

POLİSİN PARMAĞINI ISIRDI

Polis Liu'yu araca bindirmek isterken, yaşlı adamın kaldırıma çarparak yola düştüğü belirtildi.

Yere basında yer alan haberlere göre, polis memuru adamı zapt edip aracına bindirmeye çalışırken, sarhoş adam polisin başparmağını aniden ısırdı ve arabaya tükürdü.

Parmağı şans eseri kopmayan memur, faili toparlayıp karakola götürmeyi başardı ve ardından başparmağının yeniden dikilmesi için hastaneye koştu.

star.com.tr

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