Yine Danimarka yine alçak saldırı! Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor.

İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, yere attıkları İran bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i ve İran bayrağını yakan provokatör grup, bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Marjinal grup, İran'ın Danimarkalı Vatanseverler üyeleri ile destekçilerini tutuklayacağını ve yargılayacağını açıklamasının ardından bu eylemi gerçekleştirdiğini savundu.

Grup üyeleri, ardından Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek burada da yeniden Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İslam karşıtı pankart açan grup, İslam'a yönelik hakaret içeren söylemlerini burada da sürdürdü.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen provokasyonlar, gazeteciler tarafından da takip edildi.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını açıklamıştı.