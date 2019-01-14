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Yine İsrail yine zulüm

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.

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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıların Gazze’den İsrail’in güneyine düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü. Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. 

RAMALLAH’TA BASKIN

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait dükkanlara baskın düzenledi. Güç kullanan askerler 7 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerleri, Ramallah kentinde Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Ramallah’ın Beytunya beldesi ile Masiyun ve Ayn Mecd mahallelerinde yoğun şekilde konuşlanan askerler baskınlar sırasında güvenlik kameralarına el koydu. Filistinli gençler İsrail askerlerine tepki gösterdi. İsrail askerleri, gençlere plastik mermi ve gaz bombasıyla karşılık verdi. Yapılan saldırıda 7 filistinli yaralandı.

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