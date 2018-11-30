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Yine Pentagon yine katliam! 

Afganistan’da Taliban ile masaya oturan ABD, ülkede terör mevzileri yerine yine bir sivil yerleşim yerini bombalayarak savaş suçu siciline bir yenisini ekledi.

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Afganistan’ın güneyindeki Helmand vilayetinin Garmsir ilçesinde Taliban’a yönelik operasyonda sivillerin vurulduğu bildirildi. Helmand Valisi Muhammed Yasin Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede Taliban örgütüne yönelik operasyonda sivil köyünün bombalanmasının ‘yanlışlık’ eseri gerçekleştiğini söyledi. ABD’nin saldırısında çoğu çocuk toplam 30 sivil hayatını kaybetti. 

COCUKLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Han, militanların, sivil halkı kendilerine siper olarak kullandığını ve bu nedenle sivil kayıp yaşandığını iddia ederken, bölge sakinlerinden Feda Muhammed ise “Bakmadan görmeden üzerimize bomba yağdırdılar. Sokakta oynayan çocuklar, kundaktaki bebekler katledildi” dedi. 

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