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Dünya

Ermenistan yine sözünde durmadı: Kritik bölgede bir taciz ateşi daha!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:59 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00
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Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 13.55'ten 17.00'ye kadar aralıklarla ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kelbecer'in Yukarı Ayrım köyündeki mevzilerin de Ermenistan'ın Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki mevzilerinden ateşe tutulduğu belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

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