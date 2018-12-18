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Yiyecek için ölüyorlar

Somali’de son 60 yılın en büyük kuraklığı ve iç savaş yüzünden göç edenler için kurulan kampta, insanlık dramı yaşanıyor.

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Gıdaya ulaşımın oldukça güç olduğu, içme suyunun göletten karşılandığı kamptaki derme çatma barınaklarda yaşayan mülteciler, yiyecek bulabilmek için günler süren yolculuğa çıkıyor, birçoğu bu yolculuktan dönemiyor. Buhotle kasabasının güneyinde bulunan ve çok bilinmeyen kampta yaşam mücadelesi veren mülteciler, yardım çığlıkları atıyor. Bilinmediği için insani yardımların ulaşmadığı kampta kalan mülteciler, içme ve diğer ihtiyaçları için suyu, yağmur sularından oluşmuş, içerisinde duş aldıkları ve hayvanların girdiği göletten karşılıyor. Kurumak üzere olan gölet, daha şimdiden mültecileri düşündürüyor. 4 çocuk annesi Emine Duale Hasan (41) ise, “Bir çocuğum akli dengesini kaybetti. Burada zor şartlar altında yaşamaya çalışıyoruz. Suyumuzu bu gölden alıyoruz” dedi. 

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