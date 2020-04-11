İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Dünya

Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 08:48 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:52
ABONE OL

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırırken, İngiltere’den sevindirici haber geldi.

Koronavirüse yakalanması nedeni ile geçtiğimiz günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi.

Yetkililer Başbakan Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti.

Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson’ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İngiltere’de toplam koronavirüs vakası 73 bin 758’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958’e ulaştı.

Evlat nöbeti 220'nci gününde sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor
Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak
Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

Yurt dışında ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama

Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar
Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar

Bakan Koca'nın açıklamasını böyle çarpıttılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.