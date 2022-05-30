Yoğun bombardıman: Rusya kilit kenti ele geçirmeye çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 96. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA KİLİT KENTİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Rusya'nın aralıksız bombardımanları Sievierodonetsk'i harabeye çevirirken, Ukraynalı birliklerin kenti terk etmemekte direnmesi Rusya'nın Donbass'ı ele geçirmesini geciktiriyor.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, televizyonda yayınlanan açıklamasında "Binaların yüzde 90 kadarı hasar gördü. Kentte bulunan konut stoğunun üçte ikisi tamamen yok edildi. Kent ile iletişim kurulamıyor." dedi.

Zelenski, "Sievierodonetsk'i almak işgalciler için çok önemli bir görev. İlerleyişlerini durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada Luhansk ve Donetsk'in de yer aldığı bir sanayi bölgesi olan Donbass bölgesinin "özgürleştirilmesinin" Moskova için "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söylemişti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:11 Ukrayna'nın Herson şehrindeki Rusya yanlısı sözde yönetim, Rusya'ya tahıl ihracatına başladıklarını bildirdi.

10:50 Rus kuvvetleri Donbass bölgesindeki kilit bir şehir olan Sievierodonetsk'i ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı.

07:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Soledar kentinde sivillerin tahliye için bekleyişleri sürüyor.



06:00 Avrupa Birliği'nin (AB) bugünkü liderler zirvesi öncesinde Rus petrolüne ambargo uygulanması konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

05:00 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya sağlanacak destek, Rusya'ya yaptırımlar, enerji, gıda güvenliği ve savunmayı içeren başlıkları görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanacak.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.

03:00 Polonya, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü verdi.

00:00 Rus saldırılarına uğrayan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuruluşunun 1540. yılı savaşın gölgesinde kutlandı.