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Dünya

Yokohama'da karantinada tutulan Diamond Princess gemisi Japonya'dan ayrıldı

Japonya'nın Yokohama kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesiyle şubatta karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess ülkeden ayrıldı.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:15 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:15
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Kyodo ajansının haberine göre, Britanya bandıralı yolcu gemisi Diamond Princess'in ABD’li işletmecisinin Japonya’daki temsilcisi Carnival Japan, yolcu gemisinin Malezya’ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfektan faaliyetleri ve karantina şartlarının mart ayında tamamlayan gemi, aynı bölgedeki Mitsubishi tersanesinde iç tadilat gördü.

Japonya çevresindeki turları ekime kadar askıya alınan gemi, ekim sonrası faaliyet takvimi açıklanana dek Malezya'da demirleyecek.

Salgın boyunca 56 ülkeden 3 bin 700 yolcu ve mürettebat taşıyan gemide 712 Kovid-19 vakası ve 13 ölüm tespit edilmişti.

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