15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7215
  • 6,3877
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yola geliyorlar: Brüksel'den Suriyeli mülteciler için 663 milyon euro’luk ilave fon kararı çıktı

Suriyeli mülteciler için taahhüt edilen mali yardımı bahanelere sarılarak sürekli erteleyen Avrupa Birliği, Başkan Erdoğan'ın sert uyarısı üzerine elini cebine attı. Brüksel'den, 663 milyon euro’luk ilave fon kararı çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriyeli mültecilere söz verdiği parayı yollamayan, güvenli bölge için düzenlenen Barış Pınarı’na karşı çıkan AB, Erdoğan’ın sert uyarısı üzerine kesenin ağzını açtı. Brüksel’den 663 milyon euro'luk ilave fon kararı çıktı.
 
Türkiye, dünyada en yoğun mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Suriye’deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, ülkeden 4 milyona yakın sığınmacı Türkiye’ye geldi. Büyük bir konukseverlik örneği gösteren Ankara yönetimi, Suriyeli mülteciler için bugüne kadar yaklaşık 40 milyar dolar harcadı.
 
6 MİLYAR EURO SÖZÜ
 
Mülteci akınından korkan Avrupa Birliği (AB), 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euro’luk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euro’luk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.
 
TÜRKİYE'YE YIKTILAR
 
2016’da mülteciler için 6 milyar euro fon ayıran AB, bugüne kadar sadece 2 milyar 600 milyon euro ödedi. Kalan miktarı yollamakta ağır davranan AB, bütün yükü Türkiye’nin üzerine yıktı. AB ülkeleri bu yetmezmiş gibi, 2 milyon Suriyeli’nin güvenli bölgeye yerleştirilmesini amaçlayan Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik skandal ifadeler kullanıp terör örgütü PKK/YPG’ye destek çıkınca, Ankara resti çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Barış Pınarı Harekâtı'na işgal derseniz kapıları açarız” uyarısında bulununca bu ülkeler büyük panik yaşadı.
 
663 MİLYON EURO
 
Güneş'in haberine göre, Başkan Erdoğan'ın “Verilen sözler tutulmazsa 3.6 milyon Suriyeli'yi size göndeririz” uyarısının ardından AB Komisyonu, 6 milyar euro’luk mali yardım paketinin kalan kısmı için sözleşme imzalandığını duyurdu.  Türkiye'nin kararlılığını gören Brüksel, gönülsüz de olsa kesenin ağzını biraz daha açtı. Sosyal uyum, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 663 milyon euro’luk ek ödenek sağlandı. 
 
AB HUKUKUNU İHLAL ETTİLER
 
Avrupa Adalet Divanı Başsavcılığı, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın AB Komisyonu’nun sığınmacıların zorunlu paylaşımını öngören kota sistemini uygulamayarak AB hukukunu ihlal ettiği yönünde görüş verdi. AB'nin en yüksek hukuki mercii olan Avrupa Adalet Divanı’nın Başsavcısı Eleanor Sharpston, “Mahkeme, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın geçici ve belli bir süre uygulanması planlanan zorunlu kota sistemine uymayarak AB hukuku çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmediklerine hükmetmeli” ifadelerini kullandı. Başsavcının görüşünün, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.
 
DESTEK ARTMALI
 
Türkiye'nin tek başına 40 milyar dolar harcadığı mülteciler için AB'nin bin bir nazla ayırdığı kaynak, devede kulak. 2 milyon Suriyeli'nin vatanlarına dönmesini sağlayacak güvenli bölge projesi için çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ankara, Batı başkentlerini ellerini taşın altına koymaya çağırıyor. 

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

9 ayda 41 milyon turist  26 milyar dolar gelir

9 ayda 41 milyon turist  26 milyar dolar gelir

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

Bu adanın tek sahibi onlar!

Bu adanın tek sahibi onlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA