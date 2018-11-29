Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç'te bir yolcu uçağı binaya çarptı

Yaklaşık 180 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı İsveç'te havalimanında bulunan bir binaya çarptı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Air India Havayolları'na ait olan Boeing 787-800 tipi yolcu uçağı, İsveç'in başkentinde bulunan Stockholm Arlanda Havalimanı'na inişi sırasında, uçağın sol kanadını bir binaya çarptı. Çarşamba akşam saatlerinde gerçekleşen kazayla ilgili İsveç polisi yaptığı açıklamada, "Boeing hava aracının, inişinin ardından beşinci terminale ulaşmaya çalışırken sol kanadı bir binaya çarptı" denildi.
 
 
Kazanın ardından uçakta bulunan 179 yolcu dışarı alınırken, can kaybı veya yaralı bulunmadığı fakat uçağın sol kanadının hasar gördüğü belirtildi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

En güçlü füzelere sahip ülke hangisi? Liste açıklandı

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA