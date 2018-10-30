Yolcu uçağı denize çakıldı 

Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan ve 06.33’te radar bağlantısı kesilen uçağın enkazının sular altında bulunduğunu belirterek yolcuların hiçbirinin kurtulamadığını bildirdi. Afet Yönetimi Müdürlüğü Başkanı Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki balıkçıların da dahil olduğu 300 kişilik ekip ile arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü duyururken, kurbanlara ilişkin bilgi veren Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da yolcular arasında 2 bebek ve 23 bürokratın bulunduğunu ifade etti.

GERİ İNİŞ İZNİ İSTEDİ Felaketin ardından açıklama yapan Sivil Havacılık Müdürü Sindu Rahayu “Uçak radardan kaybolmadan önce havalimanına geri iniş izni istedi” dedi. Bir saatlik bir uçuş sonrası Pangkal Pinang’a inmesi planlanan uçağın düşüş nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, uçağın sahibi olan Lion Havayolları’nın CEO’su Edward Sirait daha önceki bir seferde teknik bir sorun yaşandığını dile getirdi.