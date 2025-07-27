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Dünya

Yolcu uçağına yangın paniği: 179 kişi tahliye edildi

ABD'nin Denver Uluslararası Havalimanı'nda American Airlines şirketine ait Denver-Miami seferini gerçekleştiren bir uçakta yangın çıktı. Olay esnasında 179 kişi tahliye edilirken yalanan birinin olduğu belirtildi.

IHA27 Temmuz 2025 Pazar 16:15 - Güncelleme:
Yolcu uçağına yangın paniği: 179 kişi tahliye edildi
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ABD'nin Denver Uluslararası Havalimanı'nda American Airlines şirketine ait Denver-Miami seferini gerçekleştiren ve 179 kişiyi taşıyan yolcu uçağında kalkış sırasında çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

ABD'nin Denver eyaletindeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda kalkış sırasında bir yolcu uçağında panik anları yaşandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, American Airlines şirketine ait Boeing 737 MAX 8 modeli uçağın, 173 yolcu taşıdığı Denver-Miami seferini gerçekleştirmek üzere havalimanından kalkış yaptığı sırada iniş takımlarında meydana gelen bir arıza nedeniyle lastiğinin patladığı ve uçakta yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, yüksek sesli bir gürültünün ardından alevlerin görüldüğü korku dolu anlarda yolcuların paniğe kapıldığı aktarıldı.

American Airlines ve Denver Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan ortak açıklamada, uçağın kalkışında önce bakım sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle havalimanında bulunan acil durum personelinin ve Denver İtfaiye Teşkilatı'nın harekete geçtiği, uçaktaki insanların tahliye edildiği belirtildi. Olayda 6'sı mürettebat 179 kişinin uçağın yanında yer alan kaydıraktan kayarak tahliye edilmesi ise kameralara yansıdı. Kazada 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de havalimanı gişelerinde muayene edilirken, sadece 1 kişi hafif yaralanmalar nedeniyle hastaneye sevk edildi.

HAVALİMANINDA 240 UÇUŞ ERTELENDİ

Yetkililer, uçağın yerel saatle 13.12'de gişeden ayrıldığını, kazanın ise 14:45 sularında yaşandığını ve dün akşamdan bu yana 240 uçuşun ertelendiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca Miami'ye gidecek yolcuların uçuşunun telafisinin bugün ilerleyen saatlerde gerçekleştirileceği belirtilirken, olaya ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü aktardı.

  • tahliye
  • uçak yangını

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