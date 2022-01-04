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Dünya

Yolcu uçağında patlama: Acil iniş yapıldı

İngiltere'den Portekiz'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağının içinde bir patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Pilotlar jet hızıyla uçağın yüksekliğini 7 dakikada 12 bin 500 metreden 2 bin metreye düşürdü ve acil iniş yaptı.

TRT Haber4 Ocak 2022 Salı 11:40 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:40
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FR4052 sefer sayılı uçuş için Ryanair uçağı Manchester'dan Portekiz'e gitmek üzere kalktı.

Uçuşun bitimine bir saat kala uçağın içinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktı.

Havada korku dolu anlar yaşandı.

Boeing 737-8AS uçağının pilotları, İngiliz Kanalı üzerindeyken 7 dakika içinde 12 bin 500 metreden aniden 2 bin 100 metreye indi.

TRT Haber'in haberine göre, uçak kuzey Fransa'nın Brest kentine acil iniş yaptı.

Burada itfaiye araçları ve polis araçları tarafından karşılandı.

Yolcular acilen tahliye edildi.

Fransa'nın İngilizlere yönelik katı COVID-19 karantina kurallarına rağmen, yolcuların kısa bir süre sonra başka bir uçağa binmelerine ve Portekiz'e devam etmelerine izin verildi.

Stansted'den ikinci bir uçak yolculuğun geri kalanını devraldı.

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