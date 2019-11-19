Yolsuzluk uzmanı profesöre 'kara para' gözaltısı

Geçmişte, FBI, Birleşmiş Milletler ve bazı Latin Amerika hükümetlerine kara para ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda danışmanlık yapan Miami Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Bruce Bagley'nin Venezuela kaynaklı 2,5 milyon doların aklanmasına yardımcı olduğu ve yüzde 10 komisyon aldığı öne sürülüyor.

Kara para konusunda üniversitede kitabı okutulan Bagley'in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, savcılık Bagley'in 2016'da Florida'da şirketi adına bir hesap açtığını söylüyor. Bir yıl süreyle hiçbir hareketin olmadığı hesaba daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den yüklü miktarda para yatırılmaya başlandığı belirtiliyor.

BAE ve İsviçre'den para transferi

Savcılığa göre paranın gönderildiği hesaplardan biri bir gıda, diğeri de bir varlık yönetimi şirketine ait. Manhattan'da mahkemeye sunulan bir belgede, bu iki hesabın da Venezuela'da yolsuzluğa karışmakla suçlanan bir Kolombiya vatandaşına ait olduğu öne sürülüyor.

İddianameye göre Bagley hesabına gelen paraların yüzde 90'ını adı açıklanmayan bir kişiye yüzde 10'unu da komisyon bedeli olarak kişisel hesabına aktarıyordu.

Ekim 2018'de şüpheli hesap hareketlerinden dolayı banka Bagley'in hesabını kapattı.

Ancak Bagley Aralık'ta başka bir hesap daha açtı ve Nisan 2019'a kadar bu hesaba 14 yasa dışı para transferi yapıldı.

(BBC Türkçe)