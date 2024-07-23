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Dünya

Yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Senatör Menendez istifa etmeye hazırlanıyor

Türkiye karşıtlığı ile de bilinen ve ABD'de yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanarak jüri tarafından suçlu bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez'in 20 Ağustos'ta görevinden istifa edeceği iddia edildi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 21:22 - Güncelleme:
Yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Senatör Menendez istifa etmeye hazırlanıyor
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Washington Post gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, Menendez'in 20 Ağustos'tan geçerli olmak üzere istifa kararı aldığını belirtti.

ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhindeki açıklamalarıyla hatırlanan Menendez'in, jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından kendi parti üyelerinin artan baskısı sonucu bu kararı aldığı kaydedildi.

16 AYRI SUÇLAMA

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

HER BİR MADDE İÇİN 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

  • Menendez
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