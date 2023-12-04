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Dünya

Yolsuzlukla suçlanan Abdulaziz 5 yıl hapse çarptırıldı

Moritanya'da mahkeme, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdulaziz'i, yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
Yolsuzlukla suçlanan Abdulaziz 5 yıl hapse çarptırıldı
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Mahkeme, ocaktan bu yana aralarında iki eski başbakanın da bulunduğu üst düzey isimlerle birlikte yasa dışı zenginleşme, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma ve kara para aklama suçlarından yargılanan Abdulaziz hakkındaki kararını açıkladı.

Eski Moritanya Cumhurbaşkanı Abdulaziz, yasa dışı zenginleşme ve kara para aklama suçlarından 5 yıl hüküm giyerken, diğer suçlamalardan beraat etti.

Mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nın "hukuka aykırı" olarak elde ettiği mal varlıklarına da el konulmasına karar verdi.

66 yaşındaki Muhammed Vild Abdulaziz, 2008'de askeri darbeyle başa geldikten sonra 2009 ve 2014'teki seçimleri kazanarak, 2019 Ağustos'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü.

24 Ocak'tan bu yana gözaltında tutulan Abdulaziz, 2021'de de benzer suçlardan birkaç ay hapis yatmıştı.

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  • Muhammed Vild Abdulaziz

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