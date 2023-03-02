Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun savcılıkla anlaşma yapacağı iddia edildi

Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Mahkeme'den İsrail'de Kaliteli Yönetim Hareketi'nin kendisinin görevden alınmasını isteyen dilekçesinin reddedilmesini talep etti.

Yargı yetkilerinin düzenlenmesi konusunda ihlaller bulunduğu gerekçesiyle görevden alınması taleplerine ilişkin Netanyahu, yolsuzluk davasına hiçbir şekilde müdahalesinin olmadığını savundu.

Netanyahu, kısıtlama uygulanması durumunda, "demokratik seçimlerde kendisine oy veren milyonlarca vatandaşın ifade özgürlüğüne zarar verileceğini" ileri sürdü.

Netanyahu hakkında 2019 yılında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla açılan dava halen görülmeye devam ediliyor.

"Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun savcılıkla anlaşma yapacağı yönünde iddialar bulunuyor.

- KALİTELİ YÖNETİM HAREKETİ, NETANYAHU'NUN GÖREVDEN ALINMASINI TALEP ETMİŞTİ



Başsavcı Gali Baharav-Miara, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı yetkilerine ilişkin düzenlemede Netanyahu'nun yolsuzluk davasından dolayı "çıkar çatışması" yaşayacağı gerekçesiyle yer almaması gerektiğini bildirmişti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu "İsrail'de Kaliteli Yönetim Hareketi" ise 12 Şubat'ta hükümetin yargı düzenlemesinin içeriğinde ihlaller bulunduğu gerekçesiyle Netanyahu'nun görevden alınması için Yüksek Mahkeme'ye dilekçe vermişti.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, hükümetin yargı paketine ilişkin Yüksek Mahkeme'ye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine verilen bir dilekçenin ardından, Netanyahu'yu görevden alma çabalarının "tanklarla darbe yapmaktan" farksız olduğunu söylemişti.

