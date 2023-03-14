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Dünya

Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'nun görevden alınması zorlaştırılıyor!

İsrail Meclisi, hakkında yolsuzluk davaları devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 'fiziksel veya psikolojik yetersizlik' durumları dışında görevden alınmasını engelleyen yasa tasarısına ilk onayı verdi.

AA14 Mart 2023 Salı 11:04 - Güncelleme:
Yolsuzluktan yargılanan Netanyahu'nun görevden alınması zorlaştırılıyor!
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İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu'nun görevden alınmasını zorlaştıran kanun tasarısının Meclisteki ilk oylamasında 51 ret oyuna karşılık 61 kabul oyu çıktı.

Tasarı, başbakanın sadece fiziksel veya psikolojik sebeplerden ötürü görevini yürütemeyeceği durumlar söz konusu olduğunda Mecliste 90 üyenin onayıyla görevden alınmasını öngörüyor.

Kanun tasarısının yasalaşabilmesi için 120 üyeli İsrail Meclisinde toplam 3 oylamadan geçmesi gerekiyor.

İlk oylamanın yapıldığı Meclis oturumunda Netanyahu liderliğindeki Likud Partisine mensup iki üyenin yer almaması da dikkati çekti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ile İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Milletvekili Yuli Edelstein oturuma katılmadı.

Yasa tasarısı, Yüksek Mahkeme hakimlerinin, hakkında yolsuzluk davaları süren Netanyahu'nun neden görevden alınmadığını gerekçelendirmesine ilişkin İsrail Başsavcılığından açıklama istemesinin ardından tekrar gündeme geldi.

- NETANYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK DAVASI

Netanyahu hakkında 2019'da "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla açılan dava sürüyor.

"Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun savcılıkla anlaşma yapacağı yönünde iddialar bulunuyor.

Öte yandan bazı kesimler de İsrail'de tartışmalara ve kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesiyle Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk davalarının seyrini değiştirmeyi planladığını belirtiyor.

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