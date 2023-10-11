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Dünya

Yom Kippur'da savaşan İsrailli komutandan ülkesine uyarı: Korkunç kayıplar olacak

İsrail ordusunun eski komutanlarından, emekli Tümgeneral Yitzhak Brick, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik olası bir kara saldırısının sonuçlarına karşı uyardı. Birck durumun 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'ndan daha tehlikeli olduğunu savundu.

11 Ekim 2023 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Yom Kippur'da savaşan İsrailli komutandan ülkesine uyarı: Korkunç kayıplar olacak
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Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te başlattığı ve İsrail ile Arap ülkelerinin karşı karşıya geldiği son savaş olan Yom Kippur'da komutanlık yapan Brick, İsrail merkezli "103 FM" radyosuna, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filistinli grupların mensuplarının tünellerin derinliklerinde bulunduğunu ve bunların sayısının 30 ile 40 bin arasında olduğunu iddia eden Brick, "Onlar yüzeyde değil, gizlenmişler durumdalar ve ateş açıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail ordusuna "Gazze'yi işgal ederseniz, sizi öldürmeye ve ateş etmeye devam edeceklerdir" diye seslenen Brick, "Korkunç bir güç erozyonu ve kayıplar olacak. Savaş bu şekilde kazanılmaz." dedi.

Hamas ve Filistinli grupların Gazze Şeridi çevresindeki yerleşimlere düzenlediği saldırı konusunda istihbaratın başına gelenlerin kendisini şaşırttığını söyleyen Brick, şunları kaydetti:

"İstihbarat bir yıl boyunca burada bir eylem hazırlandığını fark etmedi, muhtemelen onlar eş zamanlı bir şekilde eğitim yaptılar ve bu bir eğitim olduğunu anlamadık. Böyle bir şey nasıl olur?"

"Eğer İsrail ordusu Gazze'yi işgal etmeyi düşünüyorsa, şu anda her sokakta patlayıcılar ve mayınlar bulunduğunu ve evlerde patlamalar yaşanacağını bilmeli." ifadelerini kullanan Brick, bu olayın "1973'teki savaştan daha tehlikeli" olduğunu savundu.

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