Yönetime kızdı hıncını bavullardan aldı
Singapur’da havalimanında bagaj görevlisi olarak çalışan bir kişi, yanına birkaç yardımcı daha alınması yönündeki taleplerine kulak asılmaması üzerine 300 kadar bavulun etiketlerini değiştirerek dünyanın başka yerlerine gönderdi. 66 yaşındaki görevli 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Dünyanın en işlek havalimanları arasında gösterilen Singapur’un Changi Havalimanı’nda çalışan 66 yaşındaki Tay Boon Keh, Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında 286 bavulun etiketlerini değiştirdi. Bavulların yanlış yerlere gitmesi ve sorumlunun anlaşılması üzerine olay mahkemeye taşındı.
Mahkemeye yansıyan belgelere göre, etiket değişimi, Singapur Havayolları ve ona bağlı olarak bölgesel hizmet veren SilkAir ile uçan yolcuları etkiledi. Perth, Manila, Frankfurt, Londra ve San Francisco gibi şehirlere gönderilmesi gereken bavullar başka noktalara gitti. Suçlamaları kabul eden Tay Boon Keh’in söz konusu dönemde ciddi bir depresif rahatsızlık yaşadığı belirtildi. Changi Havalimanı’nın geçen yıl 65.6 milyon yolcuyu ağırladığı belirtiliyor.
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