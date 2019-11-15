21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7542
  • 6,343
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yönetime kızdı hıncını bavullardan aldı

Singapur’da havalimanında bagaj görevlisi olarak çalışan bir kişi, yanına birkaç yardımcı daha alınması yönündeki taleplerine kulak asılmaması üzerine 300 kadar bavulun etiketlerini değiştirerek dünyanın başka yerlerine gönderdi. 66 yaşındaki görevli 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın en işlek havalimanları arasında gösterilen Singapur’un Changi Havalimanı’nda çalışan 66 yaşındaki Tay Boon Keh, Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında 286 bavulun etiketlerini değiştirdi. Bavulların yanlış yerlere gitmesi ve sorumlunun anlaşılması üzerine olay mahkemeye taşındı. 
Mahkemeye yansıyan belgelere göre, etiket değişimi, Singapur Havayolları ve ona bağlı olarak bölgesel hizmet veren SilkAir ile uçan yolcuları etkiledi. Perth, Manila, Frankfurt, Londra ve San Francisco gibi şehirlere gönderilmesi gereken bavullar başka noktalara gitti. Suçlamaları kabul eden Tay Boon Keh’in söz konusu dönemde ciddi bir depresif rahatsızlık yaşadığı belirtildi. Changi Havalimanı’nın geçen yıl 65.6 milyon yolcuyu ağırladığı belirtiliyor. 

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Bakan Soylu'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

Nihat Özdemir: Finallerde de başarılı olacağız

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Türkmenler'den Irak'a tepki! Israrcı olacağız

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler
 

POPÜLER HABERLER

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

Depremden sonra oluştu, ziyaretçi akınına uğruyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA