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Dünya

Yoon'un dava süreci devam ediyor

Güney Kore'de, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol, sekizinci kez hakim karşısına çıktı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Yoon'un dava süreci devam ediyor
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Yonhap'ın haberine göre, Yoon, sıkıyönetim ilanına ilişkin Anayasa Mahkemesinde devam eden azil davasının sekizinci duruşmasına çıktı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, gelecek hafta bir duruşmanın daha yapılacağı ve bu duruşmada daha önce incelenmeyen kanıtların ele alınacağı belirtildi.

Öte yandan gelecek hafta görülecek duruşmaya ilaveten bir duruşma daha olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmazken Yoon'un avukatlarının "daha fazla tanık" talebinin süreci uzatabileceği düşünülüyor.

Mahkeme yarın toplanarak, söz konusu "tanık" talebinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

- YOON'UN TUTUKLANMA SÜRECİ

Güney Kore Ulusal Meclisinin, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.

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