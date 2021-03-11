İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2021 Perşembe / 27 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4904
  • EURO
    8,9835
  • ALTIN
    414.978
  • BIST100
    1556.49
Dünya

Youtube 30 bin Kovid-19 videosunu kaldırdı

YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı.

AA11 Mart 2021 Perşembe 19:40 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 19:40
ABONE OL

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020'den bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Kovid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Kovid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.