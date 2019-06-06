Youtube'un bu kararı, teknoloji şirketlerinin nefret söylemleri ve şiddet içeren videoların yasaklanması konusunda daha sıkı denetim istemeleri sonrasında geldi.

Youtube´dan yapılan açıklamada, firmanın nefret söylemlerine karşı kuralları olduğu belirtildi ve "Nefret söylemine karşı bugün bir adım daha atarak, ayrımcılık ve ırkçılığı aklamaya çalışan ve öven videoları da yasaklıyoruz" denildi