Youtube'dan ırkçılık ve ayrımcılığa teşvik eden videolara yasak
Youtube ırkçılık ve ayrımcılığa teşvik eden ve öven videoların paylaşımını yasaklayacağını açıkladı.
- DHA
Youtube'un bu kararı, teknoloji şirketlerinin nefret söylemleri ve şiddet içeren videoların yasaklanması konusunda daha sıkı denetim istemeleri sonrasında geldi.
Youtube´dan yapılan açıklamada, firmanın nefret söylemlerine karşı kuralları olduğu belirtildi ve "Nefret söylemine karşı bugün bir adım daha atarak, ayrımcılık ve ırkçılığı aklamaya çalışan ve öven videoları da yasaklıyoruz" denildi
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