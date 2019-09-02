YPG Avrupa’nın kabusu oldu

Suriye’de DEAŞ’la sözde savaştığı bahanesiyle bölgedeki bir diğer eli kanlı örgüt YPG/PKK’yı destekleyen Avrupa, teröre sponsor olmanın bedelini ödemeye başladı. Batılı istihbarat servislerinin, ülkelerinden YPG/PKK saflarında savaşmaya giden vatandaşlarının memleketlerine geri dönmesi üzerine kırmızı alarma geçtiği bildirildi. YPG/PKK kamplarında eğitim gören onlarca Fransız, Belçikalı, İngiliz, Yunan ve İspanyol’un Avrupalı devletler tarafından izlemeye alındığı öğrenilirken, YPG kamplarında eğitim görenlerin ülkelerinde aşırı solcu terör hazırlıklarına başladığı ortaya çıktı.

GÜVENLİK TEHDİDİ

Fransız Mediapart haber sitesinin “Suriye’nin kuzeyinden dönenler istihbarat servislerini endişelendiriyor” başlıklı özel haberine göre, Nisan 2018’de Notre-Dame-des-Landes bölgesinde yapılacak havaalanına izin vermemek adına polisle yaklaşık bir hafta çatışan radikal çevreci grupların ele başının YPG kamplarında eğitim gördüğü öğrenildi. Çatışmalarda polis helikopterini yanıcı maddeyle hedef alan vandal göstericinin Suriye’den geldiğinin tespit edilmesi üzerine Fransız istihbaratı, terör örgütü YPG/PKK kamplarından dönen vatandaşlarını izlemeye aldı. Dış istihbarat servisi DGSI, terör kamplarında patlayıcı yapımı ve silah kullanımı gibi eğitimler alan Fransızları ‘önemli bir güvenlik sorunu’ olarak değerlendirirken, Mediapart’a konuşan Macron hükümetinden bir yetkili, “Suriye’de askeri tecrübeye sahip kişiler, Fransa’ya gelerek devlet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan bir ulusal güvenlik tehdidine dönüştü” dedi.

TÜM KITA ALARMDA

Siteye demeç veren yüksek rütbeli bir istihbarat yetkilisiyse tüm Avrupa’yı sarsacak bir terör dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. “YPG kamplarından dönen bizim Fransızlarımız İtalyanlarla, Belçikalılarla ve Yunanlarla irtibat halindeler. Yüzlerce Avrupalı aşırı sol terör tehlikesi nedeniyle izleme altında” diyen yetkili, Suriye’de eğitim gören terör örgütü ELN üyesi iki kişinin Kolombiya’da yakalandığına dikkat çekerek, söz konusu tehdidin Latin Amerika’ya kadar uzandığını ifade etti.

PYD/PKK’dan Notre Dame’a selam

YPG/PKK ile Avrupa’daki aşırı sol terör arasındaki bağlantı Fransa’daki çevreci isyanlarda gözler önüne serildi. Havalimanı projesinin yer aldığı Notre-Dame-des-Landes bölgesinde polisle çatışan radikal çevreci militanların YPG/PKK kamplarında eğitim gören Fransızlar tarafından organize edildiği ortaya çıktı. Mediapart haber sitesi, çatışmalarda bir polis helikopterini el yapımı fişekle vuran kişinin YPG’nin uluslararası taburunda savaştığını yazdı. İsyanlar sırasında Suriye’de savaşan yabancı YPG’liler, Savunulacak Alan (ZAD) adı verilen radikal çevreci gruba yayımladığı bir manifestoyla da sahip çıkmıştı.