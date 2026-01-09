Terör örgütü YPG, Halep'i terk ediyor! 24 TV teröristlerin tahliye edileceği hatta

AA'nın sahadaki savunma kaynaklarından aldığı bilgiye göre, YPG/SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek.

Suriye ordusunun operasyonları sonrasında bir köşeye sıkışan terör örgütü YPG mensuplarının Fırat Nehri'nin doğusuna gönderilmesi için "tahliye" süreci başladı.



Terör örgütü mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.

Terör örgütü mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.

Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.

Bölgede terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Söz konusu mahallelerdeki patlayıcıların temizlenip yolların açılmasının ardından bölge sakinlerinin evlerine dönüşüne izin verileceği belirtilerek halka, Suriye yönetiminin tüm talimatlarına uyma ve evlerine dönmeleri için aceleci davranmama uyarısı yapıldı.

Öte yandan Halep'i terk etmesi beklenen terör örgütü mensuplarını taşıyacak çok sayıda otobüs, Leramun Kavşağı'nda toplanmaya başladı.

Güvenlik kaynakları, Halep'te Suriye ordusu ile SDG unsurları arasında yaşanan çatışmaların Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde yakından izlendiğini belirterek, "Sivil halkın güvenliği ve muhtemel göç dalgalarının önlenmesi temel önceliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Suriye yönetiminin, terör örgütü YPG/SDG'ye Halep'i terk etmesi için tanıdığı süre doldu.

04.29 Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için gece 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurdu.

02.09 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı. Halep Valisi Azzam el-Garib, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdulgani ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahhan, Eşrefiyye mahallesinde incelemelerde bulundu.

01.35 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı.

00.54 Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasında devam eden çatışmalardan ve artan sivil kayıplardan ötürü son derece endişeli olmaya devam ettiğini belirtti.

00.02 ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri "büyük endişeyle" yakından takip ettiklerini belirtti.

00.00 Suriye ordusu birlikleri Halep kent merkezinde terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Beni Zeyd Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

- HALEP'TE YPG/SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.