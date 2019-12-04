YPG’li teröristlere yine sahip çıktı

Macron, “Suriye ve Irak’ta çok az sayıda yabancı savaşçı olduğunu” belirterek “Önceliğimiz yabancı şavaşçılar değil DEAŞ ile mücadele” ifadesini kullandı. “Terörün tanımı herkes için aynı değil. Terör nedir? Türkiye’ye baktığımda, Türkiye, bizimle omuza omuza DEAŞ ile mücadele edenlerle mücadele ediyor. Bazıları terörist olarak kabul ediliyor ama bizim tanımımıza uymuyor” diye konuştu.