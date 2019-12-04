YPG’li teröristlere yine sahip çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” ifadesiyle ABD’nin, NATO’ya yaptığı katkıları hedef almadığını söyledi. Londra’da, ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, “NATO’ya daha fazla para aktarılması ve asker sayısının artırılması gerektiğini söylemek yeterli değil. Öncelikle NATO’nun neye yaradığını ve neyi hedeflediğini bilmek gerekiyor” dedi.
Macron, “Suriye ve Irak’ta çok az sayıda yabancı savaşçı olduğunu” belirterek “Önceliğimiz yabancı şavaşçılar değil DEAŞ ile mücadele” ifadesini kullandı. “Terörün tanımı herkes için aynı değil. Terör nedir? Türkiye’ye baktığımda, Türkiye, bizimle omuza omuza DEAŞ ile mücadele edenlerle mücadele ediyor. Bazıları terörist olarak kabul ediliyor ama bizim tanımımıza uymuyor” diye konuştu.
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