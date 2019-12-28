YPG’linin ailesine teröre destek soruşturması 

28.12.2019 04:12 - Güncelleme: 28.12.2019 04:12

İngiliz polisi ilk kez YPG/PKK saflarında Suriye’de savaşan bir vatandaşının ailesine “teröre destek” soruşturması açtı. Guardian gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri 2017’de Suriye’ye giderek YPG/PKK’ya katılan ve geçen Kasım ayında İngiltere’ye dönen oğlu Dan Newey nedeniyle 49 yaşındaki Paul Erdal’ın evinde arama yaptı. Cep telefonu ve bilgisayarlarına el konulan Erdal’ın ifadesi alındı. Erdal’ın küçük oğlu Sam ve eşi Vikki’nin de sorgulandığı belirtilirken, Newey’in ailesinin ‘teröre maddi destek sağlamak’ ile suçlandığı kaydedildi.

TARİHİ DAVA

Dava ile birlikte, ülkede ilk defa YPG’ye katılan birinin aile üyesi suçlanmış oldu. Guardian’a konuşan Newey, YPG/PKK’nın İngiltere tarafından terör örgütleri listesinde yer almadığını vurgulayarak, “İngiltere koalisyon aracılığıyla destek verdiği YPG’ye saldırıyor” dedi.