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YPG/PKK DEAŞ'ın elindeki altınları istiyor, DEAŞ pazarlığı kabul etmiyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın, 'hayat garantisi' karşılığında ellerindeki altınları istediği DEAŞ mensupları, pazarlığı kabul etmiyor. İki terör örgütü arasında Irak sınırındaki Deyrizor beldesinde çatışmalar sürüyor.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde ABD destekli YPG/PKK tarafından kuşatılan DEAŞ'lılar, YPG/PKK'nın dayattığı şartları kabul etmiyor.

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istiyor.

Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep ediyor.

YPG/PKK dün elindeki DEAŞ'lıların, Bagoz'daki örgüt mensuplarıyla telsiz aracılığıyla konuşmasını sağladı ancak içerideki DEAŞ'lılar ikna olmadı.

Bu nedenle gece saatlerinde bölgede çıkan çatışmalar halen sürüyor.

Bagoz'daki çok sayıda yabancı uyruklu DEAŞ'lı olduğu biliniyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon dün pazarlığın yapılabilmesi amacıyla saldırılarına ara vermişti.

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

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