12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lı teröristlere Türkiye güzergahını açtı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de teslim olan DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açtı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YPG/PKK ve ABD'nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmasının ardından DEAŞ'lıların teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor.

AA, iki terör örgütünün vardığı anlaşmanın içeriğine ulaştı.

Buna göre, YPG/PKK, DEAŞ'lılar ve ailelerinin, istemeleri durumunda örgütün kamplarında kalmalarına izin verecek.

Örgüt, kampta kalmak istemeyenlere ise işgal bölgesi dışındaki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin ve Beşşar Esed rejimi bölgesi gibi alanlara kaçak yollarla çıkarma sözü verdi.

YPG/PKK'nın son anlaşması, Ekim 2017'de Rakka'da kuşattığı DEAŞ'lıları Türkiye topraklarına geçirme planını anımsattı.

Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. Teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye'ye sızdırılmaları, uluslararası basına konu olmuştu.

İŞGAL ALANINDA HAREKET SERBESTİSİ

YPG/PKK, kamptan çıkmak isteyenlere bir tür "özel seyahat belgesi" verecek. DEAŞ'lılar ve aileleri, böylece YPG/PKK işgalindeki bölgelerde hareket ve ikamet edebilecek.

İki terör örgütünün, yaralı DEAŞ'lıların durumuna ilişkin vardıkları uzlaşmaya göre, bu kişiler YPG/PKK işgalindeki hastanelerde tedavi görerek, en geç 2 ay içinde taburcu edilecek.

YPG/PKK, bir süredir DEAŞ'tan, Irak'ın Musul kentini işgal ettiği sırada ele geçirdiği külçe altınları istiyordu.

Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi. Örgüt sadece rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

''Cumhurbaşkanımız Erdoğan´ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Dönmez'den 20 bin kişilik istihdam müjdesi

Bakan Dönmez'den 20 bin kişilik istihdam müjdesi

SpaceX'ten tarihi uçuş: Canlı yayın

SpaceX'ten tarihi uçuş: Canlı yayın

81 ilde eş zamanlı operasyon! Aranan binlerce kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! Aranan binlerce kişi yakalandı

Taraftarları taşıyan midibüs kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Taraftarları taşıyan midibüs kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz

İhanet için Kosova'dan gelen FETÖ'cü inkarda sınır tanımadı

İhanet için Kosova'dan gelen FETÖ'cü inkarda sınır tanımadı

İran'dan çarpıcı 'DEAŞ' iddiası: Bazı Arap devletlerinin rolü var

İran'dan çarpıcı 'DEAŞ' iddiası: Bazı Arap devletlerinin rolü var

FETÖ'cüden ASELSAN ve HAVELSAN itirafı

FETÖ'cüden ASELSAN ve HAVELSAN itirafı
 

POPÜLER HABERLER

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

Bu uçakla yangınlar daha kolay söndürülecek

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

İsveç Kraliyet Ailesi Bu Sarayda Yaşıyor

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ASELSAN’dan Güney Kore’ye 'MUHAFIZ' teslimatı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA